Oyun devini etkileyen veri sızıntısı, bir grup hacker saldırıyı üstlendikten sonra cumartesi doğrulandı.

Hackerlar, üçüncü bir bulut sağlayıcısı tarafından yönetilen Rockstar sunucularına eriştiklerini ve fidye ödenmemesi durumunda bunları yayınlayacaklarını söyledi.

Fakat Rockstar, oyun sitesi Kotaku’ya yaptığı açıklamada saldırıyı küçümsedi: “Bu durumun ne şirketimiz ne de oyuncularımız üzerinde herhangi bir etkisi yok.

Üçüncü bir tarafın veri ihlaliyle bağlantılı şirketin önemsiz nitelikteki sınırlı miktarda bilgisine erişildiğini doğrulayabiliriz”

‘Grup üyeleri, 10’lu yaşlarda’

BBC, kendilerine ShinyHunters diyen ve siber saldırıdan sorumlu hackerlarla görüştü. Habere göre grup, veri hırsızlığı ve şantajda uzman; üyelerininse onlu yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Grup daha önce bilet satış platformu Ticketmaster’ı hedef alan bir siber saldırının arkasında olduklarını iddia etmişti. Grup son iki yılda büyük şirketlerin kullandığı bulut depolama sistemlerine defalarca sızdıklarını, Rockstar Games’e de aynı şeyi yaptıklarını iddia ediyor.

ShinyHunters, talepleri karşılanmadığı için verilerin çevrimiçi yayınlanacaklarını söyledi.

Polisler, siber suçluların fidye taleplerini karşılamamayı tavsiye ediyor. Onlara göre bu, sektörü besliyor; ayrıca çalıntı verilerin silineceğinin de bir garantisi yok.

GTA 6 piyasaya sürülmeden sızdırılmıştı

2023’te Arion Kurtaj adlı 18 yaşındaki İngiliz bir hacker, şirkete sızarak henüz tamamlanmamış GTA 6 oyununun verilerini, kaynak kodunu ve video kliplerini çaldığı için süresiz hastaneye yatırılma cezasına çarptırılmıştı.

Saldırıyla Rockstar’ın merakla beklenen yeni oyununun tamamlanmamış görüntülerini içeren 90 video, çevrimiçi forumlarda yayınlanmıştı.

Kurtaj, 2022 ve 2023’te birçok büyük şirkete siber saldırı düzenleyen Lapsus$ adlı genç hacker çetesinin bir üyesiydi.