Komisyon, siber saldırının 24 Mart’ta düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada saldırıyı kontrol etmek için derhal önlem alındığı, ancak süren soruşturmanın ilk bulgularına göre bazı verilerin çalındığı belirtildi.

Saldırıdan etkilenmiş olabilecek AB kuruluşlarının bilgilendirildiği ve AB Komisyonu’nun iç sistemlerinin saldırıdan etkilenmediği söylendi.

Siber saldırının failine ilişkinse bir detay paylaşılmadı.

AB Komisyonu’nun mobil altyapısına da 30 Ocak’ta siber saldırı düzenlenmişti.

Komisyon, altyapının dokuz saat içinde temizlendiğini ancak saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceğini açıklamıştı.