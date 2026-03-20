Dün (19 Mart) ons altın fiyatındaki azalışla değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 624 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 670 lira seviyesinde. Çeyrek altın 11 bin 830 liradan, Cumhuriyet altınıysa 46 bin 780 liradan satılıyor.

Ortadoğu’da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle kıymetli metal, enerji ve pay piyasalarında dalgalanmalar görülüyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Analistler Ortadoğu’dan gelecek haberlerin yanı sıra yurt dışında Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesiyle cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirtiyor.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.