(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Pakistan uyruklu Akram Mir yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, 12 Mart 2026 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Gönyeli’de düzenlediği operasyonda zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 25 gram, evinde yapılan aramada 48 gramı satışa hazır 80 gram ve çalıştığı iş yerinde yapılan aramada ise ambarda 5 paket halinde 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada bir şahsın yönlendirmesiyle 5 - 12 Mart tarihleri arasında 133 gram hintkeneviri satıp, gelir elde ettiğini kaydetti. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, davalarını kabul ettiğini, 2 adet cep telefonunun incelenmesinin sürdüğünü, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini belirtti. Polis, parmak izi inceleme sonucunun da çıkmadığını açıkladı. Polis, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.