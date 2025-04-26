Gönyeli’de Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan altı yaşındaki çocuğa otomobil çaptı. Yaralanan çocuk hastanede kontrol altına alındı; araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 15.15 sıralarında, 37 yaşındaki Ali Dinlemez yönetimindeki KE 447 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken Gönyeli İlkokulu önlerinde doğudan batıya doğru yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmet Ovezberdıyev’e (E-6) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ovezberdiyev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Akabinde ailesinin isteği üzerine tabucu olduktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Dinlemez tutuklandı.

-Başkentte alkollü araç sürücüsü tutuklandı

Sabah saatlerinde başkent Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi, kazada yaralanan olmazken alkollü araç sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bu sabah, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Necdet Altınok Sokak'ta meydana geldi.

Bahtiyar Shamstyev (E-33) yönetimindeki ER 614 plakalı salon araç ile güneye doğru seyrederken Bedreddin Demirel Caddesi kavşağına geldiğinde; anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde güneydoğu istikametine doğru 137 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kadir Kılıç (E-30) yönetimindeki VH 410 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan olmadı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan sürücü Kadir Kılıç tutuklandı.