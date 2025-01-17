(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen, “Bir Cürüm İşlemek Kastıyla Konuta Girme Mülke Tecavüz ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçlarından tutuklanan 30 yaşındaki Mehmet Sabri Aladağ bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Baturan Ünalan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.01.2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Gönyeli'de sakin Mehmet Sabri Aladağ’ın Gönyeli'de kalan 20 yaşındaki öğrencinin ikametgahının güney cephesine bakan ve kilitsiz vaziyette bulunan sürgülü alüminyum camını açarak bir cürüm işlemek kastı ile içeriye giriş yapıp Mülke Tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının olay yerine giden Gönyeli Polis Karakolu Ekipleri tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ev sahibinin ifadesinde zanlıyı çantasını açarken gördüğünü söylediğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21.11.2024 tarihinden itibaren toplamda 56 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.