Türk Devletleri Parlamentoları Dış İşleri Komisyonları Başkanları’nın ilk toplantısı Azerbaycan’da yapıldı.

Toplantıda KKTC'yi Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ile Komite Üyesi Milletvekili Ürün Solyalı temsil etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Yasemin Öztürk, “Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinde yeni bir ivme kazanıldı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Khazar Salonu’nda yer alan toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyon üyeleri de katıldı.

Toplantıda Meclis heyetine KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdür Muavini Esma Ülgen Özser eşlik etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda daha sonra Türk Devletleri Parlamentolarının Dış İlişkiler Komite Başkanları konuşmalarını yaptı.

-Öztürk

Konuşmasında toplantı daveti için teşekkür ederek başlayan Öztürk, Kbrıs Türk halkının Karabağ’da kazanılan zaferden ve Azerbaycan’ın topraklarının bütünlüğünü tekrardan temin etmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Öztürk, Karabağ’da gerçekleştirilen anti terör operasyonunda elde edilen büyük başarıdan dolayı Azerbaycan liderliğini ve tüm yetkilileri tebrik de etti.

-Erdoğan Ve Aliyev’e teşekkür…

KKTC’nin 11 Kasım 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci üye ülke olarak kabul edilip büyük Türk dünyasında hakkı olan yeri aldığını anımsatan Öztürk, desteklerinden dolayı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Ankara’da gerçekleştirilen 12. TÜRKPA Genel Kurulu’nda gözlemci parlamento statüsü kazanmasının KKTC’nin Türk Devletleri ile kardeşlik bağının daha da güçlenmesine vesile olduğunu dile getiren Öztürk, 7 Eylül 2023’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü’de Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı öncesinde bakanları kabulünde dile getirdiği ‘Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi aramızda görmekten çok memnunuz ve Azerbaycan’daki tüm tedbirlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı dalgalanacaktır’ söyleminin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 14 Ekim 2023’de yaptığı Bakü ziyareti ve Aliyev ile görüşmesini tarihi bir olay olarak nitelendiren Öztürk, Tatar’ın Bakü’de bulunduğu süre içerisinde en yüksek seviyede ağırlandığını ve devlet protokolü uygulandığını hatırlattı.

Cumhuriyet Meclisi’nin geçmişte TÜRKPA’nın düzenlediği birçok etkinliğe misafir parlamento olarak davet edildiğini dile getiren Öztürk şöyle konuştu:

“İçinde bulunduğumuz yasama yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TÜRKPA üyesi kardeş ülkelerin parlamentoları arasında dostluk grupları kurulmasına yönelik yasal süreçler meclisimizde oy birliğiyle alınan kararlar ile tamamlanmıştır. Kadim tarihi bağlar ve samimi dayanışma duygularıyla desteklenen iyi ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik çabalarımız her alanda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile eşgüdüm halinde devam etmektedir.”

-“Ülkeler arasındaki kadim bağlar yıllardır devam ediyor”

KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkisinin yeni bir ilişki, olmadığını belirten Öztürk, iki ülke arasındaki kadim bağların yıllardır devam ettiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın ikinci Karabağ muharebesinde kazandığı büyük zaferden sonra Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinde yeni bir ivme kazanıldığını söyleyen Öztürk, Azerbaycan –KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu kurulmasından duydukları mutluluğu ifade etti ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Azerbaycanlı kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak olan bu tarihi adımın tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve KKTC halkı için hayırlara vesile olmasını diler, dostluk grubu başkanı seçilen değerli milletvekili Cavanşir Feyziyev ve dostluk gurubunda yer alacak diğer tüm milletvekillerine yürekten başarılar dilerim. Bu adımın diğer Türk devletleri tarafından da örnek alınması arzumuzdur.”

-“Bu kutlu dava, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasında var olma mücadelesinden ibaret değildir”

KKTC’ye uygulanan gayrı insani ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki sonsuz desteği ile aşmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, haklı davalarını her türlü platformda savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öztürk, “Bu kutlu dava, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası’nda var olma mücadelesinden ibaret değildir, aynı zamanda Anadolu’ya hapsedilmeye çalışılan büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin davasıdır. Bu dava, doğu ile batı arasında gerek ticari, gerekse kültürel bir köprü olmaya çalışan Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk soydaşlarımızın Akdeniz’de var olması davasıdır. Bu kutlu dava, 21. Yüzyılda tarihe yine ve yeniden damga vurmaya hazırlanan Türk Dünyası’nın davasıdır.” dedi.

-“Yaratılan iki taraf arasındaki statü eşitsizliği sorunun esas nedeni”

Uluslararası toplum tarafından Ada’daki iki tarafın statüsü arasında yaratılan eşitsizliğin Kıbrıs konusunun esas nedeni olduğunu vurgulayan Öztürk, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde, iki ayrı devlet esasına dayalı bir çözümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Aliyev’in 14 Şubat 2024 tarihinde ant içme merasiminde söylediği “bizim ailemiz Türk dünyasıdır” sözlerinin bugün bulunulan noktayı çok isabetli bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Öztürkler şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel ve beraberlerindeki büyük bir heyetle, 12 Ekim 2023 tarihinde Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri tarihi resmi ziyarette Azerbaycan halkının heyetimize gösterdiği samimi duygulardan, Azerbaycan üst düzey yetkililerinin büyük ilgi ve işbirliğinden ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelmiş olan Cumhurbaşkanımıza gösterilen ilgi ve alakadan dolayı, Aliyev’e ve onun şahsiyetinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize müteşekkir olduğumu belirtirim. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin Azerbaycan ziyareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının yanı sıra, siyasi ve ticari işbirliğinin de geliştirilmesinde şüphesiz ki önemli rol oynayacaktır.”

Öztürk konuşmasında, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva’yı da saygı ve rahmetle andı.

Öztürk, konuşmasının sonunda Türk dünyası milletvekillerini KKTC’nde ağırlamaktan onur duyacaklarını da belirterek bu tür etkinliklere KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.