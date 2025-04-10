Trafik kontrollü şekilde sağlanacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, köprülü kavşak projesi yapım çalışmaları çerçevesinde Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yarın 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma yapılacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, köprülü kavşak projesi yapımı kapsamındaki patlatma nedeniyle söz konusu güzergahta trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı kaydedildi.

Güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.