Trafik kontrollü şekilde sağlanacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yarın 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, köprülü kavşak projesi yapımı kapsamındaki patlatma nedeniyle söz konusu güzergahta trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.