Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da düzenlenen anma töreniyle andı. Tören kapsamında belediye hizmet binası önünde Atatürk Büstü açıldı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, törene, meclis üyeleri, muhtarlar, komutanlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, belediye personeli ile bölgede hizmet veren çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yalnızca bir lider değil, cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma ideallerinin simgesi olduğunu vurguladı. “Bugün sadece Atamızı anmadık; O’nun mirasına sahip çıkma irademizi hep birlikte yeniden dile getirdik. Bu büst, Atatürk ilke ve değerlerine bağlılığımızın bir simgesidir.” diyen Amcaoğlu, törenin anlamına katkı koyan tüm katılımcılara teşekkür etti. Amcaoğlu, “Geleceğimiz olan çocuklarımızla bu gururu paylaşmak bizim için en kıymetlisidir. Geleceğimiz onlarla daha da aydınlık olacak.” ifadelerini kullandı. Amcaoğlu konuşmasını, “Saygıyla, minnetle ve hiç eksilmeyen bağlılıkla... Ruhun şad olsun Atam.” sözleriyle tamamladı.