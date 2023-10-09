Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Odyologlar Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza töreninde protokole, Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği Başkanı Odyolog Ali Ferdal ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, göreve geldiği günden beridir ifade ettiği yaşlılara hizmet noktasında hizmetin artırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

65 yaş üstü vatandaşlara belediyecilik ve sağlık hizmetinin daha fazla gitmesi için çalıştıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Göreve geldiğimiz günden beridir 65 yaş üstü vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün imzalanan protokol de bunun bir göstergesi.” diye konuştu.

İmzalanan protokole göre Gönyeli ve Alayköy sınırları içerisinde 65 yaş üzeri vatandaşlardan başlanmak üzere işitme testleri gerçekleştirilecek. Yapılacak işitme testleri ile duyma sorunu olan vatandaşlar tespit edilecek.

Gönyeli ve Alayköy’deki sağlık ocaklarında gerçekleştirilecek işitme testleri ilk olarak 65 yaş üstü vatandaşlardan başlayacak. Tamamen ücretsiz olarak yapılacak testler ile vatandaşların sağlık sorunları teşhis edilebilecek.

Bir yıl boyunca gerçekleştirilecek testler, her Cuma günü yapılacak. Yaşlıların ardından dileyen kişiler randevu alıp merkezlere gelip ücretsiz testlerini yaptırabilecek.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada ücretsiz işitme testlerinin Ekim’in üçüncü haftası başlayacağı açıklandı.

Amcaoğlu: “65 yaş üstü vatandaşlar için çalışıyoruz”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada 65 üstü vatandaşlara verilen hizmetlerin artırılacağını en başta söylediklerini belirterek, özellikle yaşlıların ilerleyen yaş nedeniyle işitme sorunlarının baş gösterdiğini bunun da sosyal hayatlarını etkilediğini kaydederek Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği ve Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak böyle bir adım attıklarını söyledi.

Amcaoğlu, “özelde yaşlılarımız genelde tüm halkımıza hizmet ağını genişleterek sağlık alanında da bir takım adımlar atmış bulunuyoruz. Gönyeli SAM, Alayköy ve Yılmazköy’deki sağlık ocaklarının ardından şimdi de işitme testleri ile halkın sağlığına verdiğimiz önemi bir kez daha gösteriyoruz. Bu protokolün hayata geçmesi için başta Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği Başkanı Odyolog Ali Ferdal ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Test sonuçları bakanlığa iletilecek”

Başkan Amcaoğlu, yapılacak testlerin ardından işitme kaybı olan vatandaşların bilgilendirilip sonuçların bakanlığa iletileceğini ifade ederek işitme testlerinin yapılacağı merkezlerde cihaz satışı yapılmayacağını belirtti.