Amcaoğlu: “Kurallı yaşamdan asla taviz yok”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan bir kuaförün eksik evrak ve yetkisiz iş nedeniyle mühürlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri tarafından kuaföre yapılan baskında, yetkisiz, izinsiz şekilde işlem yapıldığı tespit edilirken, merkezin istenilen belgeleri belediyeye sunmadığı, çalışanların sağlık karnesi, ustalık belgesi ve çalışma izni olmadan çalıştırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, halkın sağlığını bozacak veya izinsiz çalışacak işyerlerine göz yumulmayacağı ifade edilirken, denetimlerin artarak devam edeceği açıklandı.

- Toplam 87 işyeri denetlendi, 232 ürün müsadere edildi

Açıklamada, yapılan sağlık denetimi kapsamında ise toplamda 19 işletmede 168 farklı ürünün son kullanma tarihleri geçmesinden ötürü müsadere edildiği, 2 işyerinden ise toplam 64 farklı gramajlı gıdanın, tarih ve etiket bilgisi olmamasından dolayı müsadere edildiği kaydedildi.

Bunun yanında, 4 işletmeye sağlık kurallarına uyulmadığından ötürü ihbarnamenin verildiği belirtilen açıklamada, iki seyyar satıcıdan 3 birim ürünün, belediye sınırlarında izinsiz seyyar satış yapıldığından dolayı müsadere edildiği açıklandı.

Salı Pazarı’nda ise gıda güvenliği ve halk sağlığına uygunsuz satış yapıldığı tespit edilen bir kişiye ihbarname verildiği, 63 işletme için ise tutanak tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun “Bu ve benzer adımlara asla izin vermeyeceğiz. Kurallı yaşamdan asla taviz yok” ifadelerine yer verildi.