Çanakkale Ortaokulu Emekli Müdürü Emin Özkalp gerek hizmet verdiği yıllarda gerekse emeklilik hayatında hizmet aşkı aralıksız devam ediyor.

Yeni yıl dolayısı ile yine ihtiyaçlı çocukları sevindiren Özkalp yaptığı paylaşımda, “Yılbaşı dolayısıyla 37 can öğrencimize kiyafetlerini ve ayakkabılarını verdik, güle güle kullansınlar. Bu yaptığımız küçük katkılar onların kaderini değiştirmez belki ama onlara bu dünyada yalnız olmadıklarını hissettirerek, kendi kaderlerini değiştirecek kuvvet,azim ve moral verir.Bunlari yapabilmem için katkı koyan tüm güzel kalpli dostlarıma teşekkür ederim. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak HERŞEY. Herkese mutlu yıllar dilerim...” dedi.

HABER: ERGÜN YAHAT