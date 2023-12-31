BAHAR DENİZOĞLU 2023 YILINA DAMGA VURDU

Ergün Yahat

Ülkemizin tanınmış iş kadınlarından Bahar Denizoğlu geride bıraktığımız 2023 yılında gerek ülkemizde gerekse Türkiye'de bir çok organizasyonda yılın başarılı iş kadını olmanın gururunu yaşarken, Bahar Denizoğlu gerek ülkemizde gerekse Türkiye'de bir çok yerde yılın en iyi girişimci kadın olarak seçilmem beni çok mutlu etmiştir.

Beni bu ödüllere layık gören herkeslere teşekkür ederken, yeni yılın gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada barış,huzur ,içerisinde nice nice mutlu yıllar geçmesi dileğimle herkesin yeni yılı kutlu olsun.