Göneyli-Alayköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Alayköy Şehitler Caddesi’ndeki Atatürk büstünde tören düzenledi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre törene, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu yıl Atatürk’ü anmanın çok daha önemli olduğunu söyledi.

Atatürk’ün sadece iyi bir komutan değil bunun yanında iyi bir devlet adamı olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Atatürk’ün kazandığı askeri zaferleri siyasi ve ekonomik zaferlerle taçlandırdığını, 100 yıldır ayakta duran bir Cumhuriyetin temellerini attığını söyledi.

Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemeyi sürdürdüklerini kaydeden Amcaoğlu, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarını ve bilimin ışığında hareket edeceklerini belirtti.

Amcaoğlu, bu yıl töreni Alayköy’de yeniden düzenledikleri büstte yaptıklarını, 2024’te de Gönyeli-Alayköy Belediyesi önünde inşa edilecek büstte yapmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Törenin ardından Amcaoğlu, eski Gönyeli Belediye Binası önündeki büste de çelenk bıraktı.