Gökbilimciler, uzaylı yaşamı aramak için en iyi yerler olabilecek 45 gezegen belirledi.

Bilim insanları 6 binden fazla ötegezegen, yani Güneş Sistemi'nin dışında yer alan dünyalar keşfetti. Ancak bunların çoğu çok sıcak, çok soğuk veya başka nedenlerle tehlikeli oldukları için herhangi bir yaşam formuna elverişli değil.

Gökbilimciler, Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f ve Kepler 186f gibi ünlü örnekler de dahil, yaşamı destekleyebilecek 45 gezegen önerdi.

Araştırmacılar bu listenin, uzaylı yaşama işaret edebilecek sinyalleri ararken ya da hatta bir uzay aracı göndermeyi düşünürken bir başlangıç noktası görevi görebileceğini öne sürüyor.

Bu gezegenler, yaşamın sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için kullandığımız mevcut çerçevenin, yani yaşanabilir bölge veya Goldilocks Bölgesi diye bilinen kavramın, hangi gezegenleri inceleyeceğimizi seçmede iyi bir yol sunup sunmadığını belirlememize de katkı sağlayabilir.

Listedeki dünyalar arasında en heyecan verici olanlar, yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında yer alan Trappist-1 sistemindekiler. Bunlar ve diğer bazı gezegenler, Dünya'nın Güneş'ten aldığına benzer miktarda ışık aldıkları için listenin başını çekiyor.

Ancak bu gezegenlerin, yaşamın anahtarı olduğu düşünülen suyu tutabilecek bir atmosfer bulundurup bulundurmadığına göre çok şey değişecek.

Çalışmada yer alan lisansüstü öğrencisi Gillis Lowry şu ifadeleri kullanıyor:

Bir şeyin yaşam barındırma olasılığını neyin artırdığını söylemek zor olsa da nereye bakılacağını belirlemek ilk kritik adım; bu nedenle projemizin amacı 'Gözlem için en iyi hedefler bunlar' diyebilmekti.

Araştırmacılar bu listenin, James Webb Uzay Teleskobu gibi teleskopların, ayrıca Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Son Derece Büyük Teleskop, Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi ve ileride devreye girebilecek diğer araçların gözlemlerine rehberlik etmesini umuyor.

Bu gözlemlerin, gezegenlerin atmosfere sahip olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olması bekleniyor. Bu da gerçekten yaşanabilir olup olmadıklarını anlamadaki bir sonraki test olacak.

Çalışma, hakemli dergi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlanan "Probing the limits of habitability: a catalogue of rocky exoplanets in the habitable zone" (Yaşanabilirliğin sınırlarını araştırmak: yaşanabilir bölgedeki kayalık ötegezegenler kataloğu) başlıklı yeni bir makalede anlatılıyor.