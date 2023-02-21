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Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesinde bugün saat 17.45 sıralarında Matbaacı Akif Sokak'ta iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis açıklamasına göre yönetimindeki LJ 084 plakalı araçla seyreden Kezban Fındık (K-31), Rauf Denktaş Caddesi kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzeye doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Barış Dulkadir (E-30) yönetimindeki HZ 706 plakalı araç ile çarpışmıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden LJ 084 plakalı araç cadde üzerinde bulunan Kırmızıgil isimli iş yerinin kapı ve vitrin camlarına çarparak hasar verdi .

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.