Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada bugün sabah saat 10.00 civarında, Göçmenköy’de A. Hulusi Hacı Burgur Sokak’ta bir evin çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktığını bildirdi. Yangın sonucunda, çatıdaki izolasyon malzemelerini ve ahşap yapı elemanlarını etkiledi.

Yangının başlamasıyla birlikte çatıda bulunan 2 adet OSB tahta, 8 metrekarelik katranlı izolasyon ve 4 adet mertek yanarak zarar gördüğü belirtilen açıklamada itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve daha fazla hasarın önüne geçildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.