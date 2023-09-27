Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) organizasyonu olan Göçmenköy Festivali 2023 gerçekleşti.

Dernekten verilen bilgiye göre, festivalde bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi, halk dansları, modern dans ve konserler yer aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen festivalde, ülkenin farklı noktalarından halk dansları, modern dans ve müzik grupları performanslarını sundu.

Festivalde bu yıl GÖÇTAŞ derneğinin üç farklı yaş grubundan halk dansları ekibi yer alırken, Mesarya Genç Müzik, Grup BARIA, LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ve Sol Anahtarı konser verdi.

TUFAD, İGEM, Gençlik Merkezi, GENÇ-SAD, FOLKDER, AKSAD, HASDER halk dansları gösterileri ile festivali renklendirdi. Ayrıca MOD DANCE, YDÜ Dans Okulu, Zumba KADİR, DOKAD modern dans ve TANGO CURATIVO festivalde yer alan diğer sahne performansları oldu.

Festivale bu yıl her zaman olduğu gibi Göçmenköy Spor Kulübü ve Lefkoşa Türk Beldiyesi önemli katkı sağladı ayrıca Göçmenköy festivali 2023’e bu yıl, YDÜ bankası, Nicosia Grup, Bolçi Çikolata, Gülgün Süt ürünleri, DİMA market, ATAKOM, Star Duş, Mesarya Kahve, Meriç Süt ürünleri ECOLİVE ve BELÇA market katkı koydu.