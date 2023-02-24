Gazimağusa Belediyesi (GMB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine binanın kullanılmasına acilen son verilmesi yönünde ihbar gönderdi. Belediye, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatacak.

GMB Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılana açıklamada, Deniz Yıldızı Apartmanları’nın can güvenliğinden yoksun olduğu KTMMOB tarafından yapılan statik değerlendirme ile de tespit edildiği anımsatılarak, Apartman sakinlerine gönderilen ihbarda, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve/veya İmar ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca KTMMOB tarafından yapılan statik değerlendirme raporu doğrultusunda mevcut yapının olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlayamayacağının tespit edildiği belirtilerek apartman sakinlerinin ikametgahlarını kullanmamaları istendi.

Açıklamada, gönderilen ihbarda apartman sakinlerinden güçlendirme ile ilgili yapılacak çalışma ve proje belgelerini Gazimağusa Belediyesi’ne ulaştırılmasının istendiği de kaydedilerek, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.