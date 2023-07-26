Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 175 bin Euro bağış yaptı.

KŞK’dan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan 175 bin Euro’luk bağışla, GKRY’nin KŞK’ya 2006’dan bu yana yaptığı katkı, toplam 3 milyon 712 bin 700 Euro’luk mali yardıma ulaştı.

Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile 1981 yılında kurulan KŞK’nın Kıbrıs'taki kayıp şahısların mezardan çıkarılması, kimliklerinin tespiti ve kalıntılarının iadesine ilişkin projesi, 2006 yılında faaliyete geçmişti. Komite çalışmalarıyla şimdiye kadar her iki toplumdan 1033 kayıp kişinin kimliği tespit edilerek ailelerine iade edildi.