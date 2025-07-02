68. dönem bedelli askerlik yoklaması pazartesi Asal Şube’de yapılacak

68’inci Dönem Bedelli Askerlik yoklaması, pazartesi günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) 08.00 - 12.30 saatleri arasında yapılacak.

GKK Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik yapmak maksadıyla GKK ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvuru yapanların ve kendilerine bu yoklamaya katılmaları için çağrı pusulası tebliğ edilen / gönderilen yükümlülerin, yoklamaya gelirken şu belgeleri yanlarında bulundurmaları istendi:

" KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartı ver T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport, PGM Bölge Müdürlüklerinden alacakları KKTC’ne giriş-çıkış belgesi. (Deniz-hava, kara ve barkotlu geçiş dökümleri), bedelli askerlik ücretini yatırdığına dair dekont. (Ödeme yapılırken, bedelli askerlik son yoklamasına başvuru tarihi ile bedelli askerlik yoklama tarihi arasındaki dönemde ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin katları dikkate alınacak.), sağlık problemi olanların rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu."

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacağı ve bedelli / özel statüde askerlik hakkını kaybedecekleri belirtildi.