Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın iki saat süresince Girne’ye bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “20 Şubat 2025 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Asok Villaları bölgesi, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale asker, Dikmen köy içi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör taşocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı bölgesine elektrik verilemeyecektir.” denildi.

(FS/YIL)