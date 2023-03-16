Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Bodrum Operasyonu) kapsamında, Soyal Altuğan’ın tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan32.400 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nda görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu mahkemedeki şahadetinde şunları söyledi:

“14 Mart 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince zanlı Soyal Altuğan’ın kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf edip, satışını yaptığı bilgisi alındı, aynı gün zanlı 1 Çatalköy’de Beşparmak Caddesi üzerinde tespit edilip alınonularak üzerinde ve UH 684 plakalı aracında yapılan aramada aracın sol tarafındaki yolcu kısmındaki paspas üzerinde bulunan siyah renk çöp poşeti içerisinde şeffaf naylonda muhafaza edilen alüminyum folyo içerisinde şeffaf naylonlara muhafaza edilmiş satışa hazır halde 5 paket 5 gram kokain türü uyuşturucu madde, aynı çöp poşeti içerisinde başka bir şeffaf naylon içerisinde 7 alüminyum folyoda muhafaza edilen 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, ve 4 paket içerisinde 4 gram ağırlığında kokain türü madde ile aynı araçta torpide gözü içerisinde şeffaf naylona sarılı 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yine aynı araç içerisinde vites konsolu ön kısmında bulunan zanlıya ait cüzdan içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 900 TL ve yolcu koltuğu paspas üzerinde bulunan siyah renk çanta da yine uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 25 bin TL paralar bulunarak emare olarak alınmıştır.

Aynı gün 15:45 ile 17:00 saatleri arasında, zanlının ailesine ait olan Beşparmak Caddesi Sosy apartmanları girişinde bulunan ve kendi sorumluluğunda bulunan ofis içerisinde gerçekleşen arama neticesinde, zanlının girmekte olduğu şifre ile açılan gizli bölme içerisinde muhafaza edilen anahtarlar vaziyeti ile açıldıktan sonra konu binanın bodrum kısmında bulunan beyaz renk depo içerisinde zanlıya ait sırt çantası içerisinde iki şeffaf naylon içerisinde 940 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet alüminyum folyo içerisinde muhafaza edilen 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yine aynı bodrum içerisinde masa üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı içeren lacivert renk hassas terazi, uyuşturucu maddelerin ambalajlanmasına kullanıldığına inanılan ve uyuşturucu kalıntısı içeren makas, uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet tabak, 13 adet saklama poşeti, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet strech film, 1 adet siyah çöp torbası, 9 adet çipli saklama poşeti bulunarak emare alındı.

Aynı tarihte zanlının kaldığı Cennet Sokak no 25 Ozanköy adresinde yapılan arama sonucunda zanlının yatak odasında zanlının çalışma masası çekmecesinde plastik kap içerisinde 1 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve şeffaf poşette muhafaza edilmiş 5 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Soruşturma devam ediyor, alınacak ifadeler, incelenecek emareler ve aranan şahıslar vardır. Bu kapsamda zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederim.

Aktarılan şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.