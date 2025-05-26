Girne’de, dün, Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tatil Operasyonu”nda 28 gr hintkeneviri ve 4 gr kokain türü uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yavuz Çıkarma Plajı çemberinde saat 18.30’da polis tarafından M.K’nin (E-38) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda 28 gr hintkeneviri ile 4 gr kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 45 bin 400 TL nakit para tespit edildi.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(MK/FEZ)