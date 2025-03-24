(Kamalı Haber) - Afganistanlı bir ailesinin TIR içerisinde ülkeye gizlice sokulması meselesiyle ilgili aranan ve önceki gün tutuklanan Mehmet Sağıroğlu Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı. Polis memuru zanlının insan kaçakçılığı suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 26.02.2025 tarihinde Girne'de, Turizm Limanından KKTC'ne TIR ile giriş yapan ve şuanda meselede teminat emri gereği şartları yerine getiremeyip hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde muhafaza edilen İbrahim Canatik, ve yine aynı şekilde ayı meseleden dolayı Merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Kenan Sarıog, Hasan Uyar, Muhammet Özmen ve teminat şartlarını yerine getirip davaları görüşülünceye değin serbest bırakılan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık ve mahkeme emri gereği aleyhinde derdest bulunan bir şahıs ile birlikte konu TIR’ın dorsesi içerisine saklamış oldukları 7 kişilik bir aileyi, maddi menfaat elde etmek amacıyla KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini anımsattı.

Polis, meseleyle bağlantısı tespit edilen ve 27.02.2025 tarihinde aleyhinde derdest emri temin edilen Sağıroğlu’nun 19.03.2025 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'ne gelerek teslim olduğunu, tasarrufunda bulunan 1 adet cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 20.02.2025 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Polis, bu sürede zanlıya ait cep telefonunun incelenmesi maksadıyla bilişim emri temin edildiğini, banka dökümleri için gerekli yazışmalar yapıldığını, cep telefonunun Ime-i numarasındaki çağrı dökümlerinin talep edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlıya ait emare zapt edilen cep telefonda bir inceleme yapıldığını, tüm verilrin temizlendiğinin tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.