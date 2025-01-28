ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

28.01.2025 tarihinde, saat 09.50 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Ahmet AKI (E-84) yönetimindeki MM 093 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağında Bengi Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde sağa Ecevit Caddesine dönmeye çalışan Bünyamin ÖNEN (E-39) yönetimindeki PN 555 plakalı salon aracın ön kısmına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan MM 093 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet AKI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.