Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir Club içerisinde meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berat FIRAT mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir club içerisinde, Girne’de sakin Berat FIRAT’ın kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle müşteki Ö.D’nin gizlice arkasından gelip, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurmak suretiyle adı edilenin çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeya aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının yapılan şikjayet üzerine tutuklandığını müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahade altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek soruşturmanın henüz daha tamamlanmadığını belirtti. Polis olay yerindeki kamera görüntülerinin temin edildiğini ve incelemesinin sürdüğünü zanlılın ifadesinin ve cevre şahadetlerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksaltı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.