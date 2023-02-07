Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan Erdal Altunel bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, duruşmada olguları yeniden aktardı.

Polis, kazanın 1 Şubat saat 23.15 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal Altunel’in yönetimindeki JL 777 plakalı araçla yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan Birsen Güleş'e çarpıp 26 metre savrulmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, 26 metre savrulan yayanın yolun karşı şeridine savrulduğu esnada batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet Said yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne düştüğünü belirtti. Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş’in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çavuşu, kazanın ardından olay yerinden kaçan Altuner’in mobese kameralarından tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, tespit edilen zanlının kazadan bir buçuk saat sonra polise gelerek teslim olduğunu ifade etti.

Kazanın ardından her iki araç sürücüsünün mahkemeye çıkarılarak, haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Birsen Güleş’in otopsisinin yapıldığını belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Birsen Güleş’in ilk çarpma nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis çavuşu, yapılan tespit üzerine diğer sürücü Mohd Sabet Said’in serbest bırakıldığını açıkladı. Zanlının 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatının talebi üzerine duruşma yapıldı.

Duruşmanın ardından kararını veren mahkeme, meydana gelen kazanın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.