Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışmakta olan 37 yaşındaki adem Sana’nın, kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandığı açıklandı. Adı edilen, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
Girne’de iş kazası: Adem Sana 3 metre yüksekten düşerek yaralandı
Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışmakta olan Adem Sana’nın kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandığı bildirildi.
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