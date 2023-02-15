Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışmakta olan 37 yaşındaki adem Sana’nın, kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandığı açıklandı. Adı edilen, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmasının devam ettiği bildirildi.