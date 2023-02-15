Demirhan’da hırsızlık Demirhan’da hırsızlık

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışmakta olan 37 yaşındaki adem Sana’nın, kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandığı açıklandı. Adı edilen, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmasının devam ettiği bildirildi.