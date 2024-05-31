Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ağır yaralanan 86 yaşındaki Seniha Andaç, yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de Boğazyolu Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarındaki kazada, Ali Andaç (E-59) yönetimindeki MB 404 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, yan kısmıyla beton duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, çelik bariyerlere ve aydınlatma direğine de çarpıp durdu.

Kazada yaralanan araçtaki yolcu Seniha Andaç (K-86), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması, kaburga ve boyun kırıkları teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ali Andaç tutuklandı.



-204 miligram alkollü sürücü kazaya neden oldu

Girne’de Semih Sancar Caddesi'nde dün gece yarısı civarında meydana gelen kazada, Bekir Şahin Kulaç (E-23) yüzde 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 199 plakalı salon araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Vedat Ratib (E-30) yönetimindeki YE 050 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. NG 199 plakalı araç sürücüsü Bekir Şahin Kulaç tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.