Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında tespit edilen ve ülkede 6 ay ile 4 yıl arası kaçak olarak ikamet ettikleri tespit edilen zanlılar Samuel Akanımoh, Emmanuel Oluwafemi Mamoye, Osıta Emmanuel Ikwuegbu, Farooq Hussaın, Mohammad Jakır Hossaın, Mohammad Yusuf, Abdalqader Alreqeb, Abadur Rahman, Md Mamun Rashid, Md Wahidur Zaman, Md Shohag Farazi, Rakip Hossain, Mofizur Rahman ve Saiful İslam toplam 14 kaçak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cenk Özer olayla ilgili bulguları aktardı. Özer huzurda bulunan 14 zanlının 20 Nisan 2024 tarihinde farklı saatlerde gerçekleştirilen kontroller sırasında ülkede 6 ay ile 4 yıl arası kaçak olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların başlatılan soruşturma kapsamında ülkede bulundukları süre zarfında ne yaptıklarının araştırılacağını kaçak olarak çalıştırıldılarsa bu konunun araştırılıp tespit edileceğini söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi