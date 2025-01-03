(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Tasarrufu, Taşıma Ve Kanunsuz Topluluk” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sibar Aybar, Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Ali Yavuzcan, Gökhan Huğ, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ve Hasat Öztürker mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlıer 2 Ocak 2025 tarihinde, 04:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, mekana alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma sonrasında, kanunsuz olarak toplanıp konu yere gelen grup içerisinde bulunan zanlı Hazar Öztürker, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı, bulunduğu araç içerisinden ateş etmek niyetiyle havaya kaldırmış ve akabinde konu tabancayı korkutmak maksadıyla güvenlik görevlileri üzerine doğrulttuğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Volkan Balaban’ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Şanlıer olay yerinde incelenen kamera görüntülerinde ilk etapta 16 kişinin tespit edildiğini ancak şimdilik sadece 9 kişi olan zanlılar Sibar Aybar, Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Ali Yavuzcan, Gökhan Huğ, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ve Hasat Öztürker’in tutuklandığını, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, ilk etapta toplanan çevre şahadeti ve zanlıların yaptıkları beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Sibar Aybar olayla bağlantısı olmadığını olay saatinde mekân içerisinde bulunduğunu ve hava almak için dışarı çıktığı sırada kendisini olayın içinde bulduğunu bağlantısının olmadığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.