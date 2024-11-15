Girne'de bugün Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından “Cumhuriyet Şöleni Korteji” düzenlendi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan kortej saat 14.00’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski Girne Belediyesi önünde başlayıp, Atatürk Anıtı’na kadar sürdü.

Kaplıca-Kantara yolunda pazar günü Tırmanma Rallisi gerçekleştiriliyor... Polis'ten uyarı... Kaplıca-Kantara yolunda pazar günü Tırmanma Rallisi gerçekleştiriliyor... Polis'ten uyarı...

Katımın yoğun olduğu kortejde, halk dansları ekipleri, İzcilik Federasyonu’na bağlı izciler ve modern dans ekipleri gösteri yaptı.

(MK/FEZ)  Fotoğraflı

Editör: Mehmet Mehmet