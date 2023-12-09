Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bir aracın çarptığı 45 yaşındaki bisiklet sürücüsü Vlademir Anatol Evich Vodka yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 10.00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, Evrim Güryel (K-44), yönetimindeki SR 714 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden ve dikkatsizce şerit içerisinde sağa doğru hareket ederek dönüş yapmaya çalışan Vlademir Anatol Evich Vodka yönetimindeki bisikletin sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Güryel tutuklandı.

- Girne’de Beylerbeyi trafik ışıklarında kaza

Girne’de alkollü içki tesiri altında araç sürücüsü kırmızı ışıkta durmadı, kazaya sebebiyet verdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün, saat 00.30 sıralarında, Girne’de Beylerbeyi trafik ışıklarında meydana geldi. Semih Sancar Caddesi'nde, Selin Üresin Okçu (K-35) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 286 plakalı salon araçla, kuzeye doğru seyrettiği sırada Beylerbeyi trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Kurtuluş Caddesi'nde tarafında yeşil ışık yandığı için batıya doğru seyreden Bilge Çavuşoğlu (K-18) yönetimindeki SB 989 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

VP 286 plakalı araç sürücüsü Selin Üresin Okçu tutuklandı.