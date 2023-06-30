Girne’de alkollü sürücü aracıyla evin bahçesine girdi

Girne’de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında seyreden Haluk Kurtdemir (E-63) PA 549 plakalı aracıyla bir evin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi.

Saat 00.30’da meydana gelen kazada, Zafer Caddesi’nde kuzeye doğru seyreden ve 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Haluk Kurtdemir, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kurtdemir’in aracı, yolun sağından çıkarak bir evin bahçe tellerine çarptı ve bahçedeki bir ağaca çarpıp durdu.

Kazada yaralanan Haluk Kurtdemir, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.