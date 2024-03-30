Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yunus Uzun mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Dilek olayla ilgili bulguları aktardı. Dilek, huzurdaki zanlı Yunus UZUN "Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methalder olduğunu belirtti. Polis zanlının 25 Mart 2024 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Girne'de, Yıldız Sokak üzerinde faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli işletme içerisinde. Lefkoşa da sakin zanlı Yunus Uzun'un konu gazinoda müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 40 adet 50 lik banknot tan oluşan MB 24416213 C,MB 24413472 C,MB 24413878 C.MB 24415550 C.MB 24414997 C,MB 24413088 C,MB 24413502 C.MB 24415299 C.MB 24415764 C,MB 24414585 C, MB 24414971 C,MB 24414334 C,MB 24415849 C,MB 24414041 C.MB 24415870 C,MB 24414495 C,MB 24412961 C.MB 24416027 C,MB 24415302 C,MB 24415159 C,MB 24415523 C,MB 24413308 C,MB 24416285 C,MB 24415215 C,MB 24415479 C,MB 24413960 C,MB 24412844 C.MB 24414650 C,MB 24412418 C,MB 24415264 C.MB 24413996 C.MB 24412870 C,MB 24412448 C,MB 24415458 C,MB 24416318 C,MB 24413743 C.MB 24415048 C,MB 24412967 C,MB 24412558 C,MB24412310C seri numaral Moplam 2000 Amerikan Dolarını kasaya verip, tedavüle sürdüğünün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis konu paraların emare olarak zapt edildiğini ve zanlının ikametgahında yapılan aramada 20 adet 100 dolar toplam 2000 dolarlık banknot daha tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, bulunan paraların sahte olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.