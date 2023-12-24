Girne ve Gemikonağı’nda meydana gelen trafik kazaları yaralanan olmadan hasarla atlatılırken, Girne’deki sürücü, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı için; Gemikonağı’ndaki sürücü ise alkollü olduğu için tutuklandı.

Polis bültenine göre Girne’de dün gece 21.40’da Deniz Sokak’ta meydana gelen kazada, Utkinebek Makhmudov (E-23), yönetimindeki ZUG 937 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Beşparmak Caddesi’ne girdi.

Makhmudov’un aracı, bu sırada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hilmi Bozkurt (E-56) yönetimindeki LM 573 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan LM 573 plakalı araç, bir restorana ait araç park yerinde park halinde bulunan DT 661 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken. ZUG 937 plakalı araç sürücüsü Utkinebek Makhmudov, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak sularından tutuklandı.

-213 miligram alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan bugün 03.30 sıralarında Gemikonağı’nda meydana gelen kazada, 213 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen 21 yaşındaki Baran Aslan tutuklandı.

Gemikonağı’nda Nejdet Levent Caddesi’ndeki kazada, yönetimindeki JP 878 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Baran Aslan’ın aracı, yolun solundan çıkarak araç park yeri içerisinde park halinde bulunan JZ 032 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JZ 032 plakalı araç ise, yine park halinde bulunan 07 AAD 467 plakalı salon aracın sağ arka kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. JP 878 plakalı araç sürücüsü Baran Aslan tutuklandı.