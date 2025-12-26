Girne’de bir otelde, Balıkesir’de bir ağılda rahatsızlanan 68 ve 69 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 06.00’da Girne’de otel odasında, yaşamını yitirmiş şekilde bulunan turist Barbara Mostowik’e (K-68) otopsi yapıldı.

Kan ve doku örnekleri alınan kadının ölüm sebebi ileri tetkikle araştırılacak.

Öte yandan yine bu sabah saat 07.30 sıralarında, Balıkesir’de sakin Osman Gültekin (E-69) ağılında hayvanlarına yem koyduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Doktorundan yapılan soruşturmada Gültekin’in ölüm sebebi “Hipertansiyon ve kalp damar hastalığı” olarak açıklandı.

-Tunçkaya’ya otopsi yapıldı

Mehmetçik’te önceki gün avlandığı sırada aniden rahatsızlanan, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Gazimağusa’da sakin 48 yaşındaki Cemal Tunçkaya’ya da otopsi yapıldı.

Tunçkaya’nın ölüm sebebi “Kalp damar hastalığı” olarak açıklandı.