Girne-Tatlısu Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp, takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ufuk Bolat (E-23) yönetimindeki FV 022 plakalı salon araç ile saat 23.30 sıralarında, Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan FV 022 plakalı araçtaki yolcu Emirhan Bolat (E-17) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle gözetim altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.