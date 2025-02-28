(Kamalı Haber) Afganistanlı bir aileyi TIR dorsesinde Girne Turizm Limanından ülkeye yasa dışı sokan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar ve Hasan Başara’nın ardından tır şöförü Kenan Sarıog, da tutuklandı. tüm zanlılar bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.02.2025 tarihinde saat 14:46 raddelerinde Girne'de, Turizm Limanından KKTC'ye kullanımındaki TPE 595 plakalı "MAN" marka tır ile giriş yapan yurt dışında sakin Kenan Sarıog’un Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve henüz tespit edilemeyen ancak aleyhlerinde derdest emri temin edilen 2 erkek şahıs ile birlikte konu tırın 2364 R plakalı dorsesi içerisine saklamış oldukları anne, baba ve 4 çocuktan oluşan Afganistanlı ailenin maddi menfaat elde etmek amacıyla KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, tır ile zanlılara ait toplamda 8 adet cep telefonunu emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Kenan Sarıog dışından diğer zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, ek tutukluluk süreci içerisinde yapılan geniş çaplı soruşturma ve araştırma neticesinde incelenen bir işletmeye ait kamera görüntülerinde zanlı Sarıog’un 26.02.2025 tarihinde saat 14:50 raddelerinde kullanımında bulunan TPG 027 plakalı aracı ile 2427 R dorsesinden 7 kişilik konu aileyi olay mahali bölgesinde indirdiğinin tespit edildiğini ve ayı gün tespit edilen plaka ile yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının tespit edilip, yerine yapılan operasyon neticesinde tutuklandığını söyledi. Polis, Sarıog’un suçunu kabul ettiğini, zanlı Muharrem Korkmaz’ın kendisine bu işi teklif ettiğini, mültecileri bıraktığı yerden fotoğraf çekip, zanlı Kokrmaz’a attığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek telefonlar ve kamera görüntüleri olduğunu, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep eti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.