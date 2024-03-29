Ülkeye giriş yapan tır araçta kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilen 2 bin adet ses fişeği bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında Girne Turizm Limanında, ülkeye giriş yapan A.M.’nin (E-35), kullanımındaki tır araçta yapılan kontrolde patlayıcı madde sınıfına giren 2 bin adet ses fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip, yetkili makamdan izinsiz olarak ülkeye ithal etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Ses fişekleri emare olarak alınırken, A.M. tutuklandı.