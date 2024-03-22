Dikmen’de bir kişi ev arkadaşının parasını çalmaktan tutuklandı

İthal edilen bir aracı, Girne Turizm Limanı’ndan gümrük işlemlerini tamamlamadan çıkaran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine “gümrüksüz mal tasarrufu” başlığıyla yer alan açıklamaya göre, olay dün 15.00 sıralarında oldu.

Girne Turizm Limanı’nın gümrük sahasında, H.B.(E-41) ve O.Ç.’nin (E-43) yurt dışından KKTC’ye ithal ettikleri aracın gümrük işlemlerinin tamamlanmamasına rağmen, aracı sürerek gümrük sahası dışına çıkarıp kanunsuz olarak tasarruf ettikleri tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu iki kişi tutuklandı, araç ise emare alındı.

-Dikmen’de ev arkadaşının 4 bin 300 euro parasını çalan şahıs da tutuklandı

Öte yandan 18-20 Mart tarihleri arasında,H.D.’nin (E-42), Dikmen’de birlikte kaldıkları evin yatak odasında muhafaza edilen ve arkadaşına ait olan 4 bin 300 Euro nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi sonrasında zanlı saptanarak tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.