İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük hasar oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam 19.00 sıralarında Girne'den Lefkoşa yönüne giden UU 505 plakalı salon araçta, makineden sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın iç kısmı, makine bölümü, ön kaput, ön tampon ve farlar ile ön lastikler tamamen yanarak, aracın camları ise ısıdan dolayı patlayarak hasar gördü.