Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Mehmet Servet Toprak (E-23), yönetimindeki GD 686 plakalı araç ile dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Qudratullah Babakhan (E-28) yönetimindeki NV 918 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup ters istikamete doğru yol içerisinde dönen NV 918 plakalı araç, o esnada önünde duran Damla Elagöz (K-48) yönetimindeki ZR 701 plakalı aracın arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GD 686 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi Toprak (K-24), Mahiyettin Toprak (E-26), Halil Gülyaprağı (E-26), Merve Gülyaprağı (K-26) ve NV 918 plakalı araç sürücüsü Qudratullah Babakhan ile araçta yolcu olarak bulunan Said Ghani Malang (E-27) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tedavilerinin ardından Sevgi Toprak, Mahiyettin Toprak, Halil Gülyaprağı ve Merve Gülyaprağı taburcu oldu. NV 918 plakalı araç sürücüsü Qudratullah Babakhan Göz Servisinde, aynı araçtaki yolcu Said Ghani Malang ise Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da kaza: 1 sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün Anıt Çemberi’nde, Ameed Amer İbrahim Abdelhadi (E-27), yönetimindeki LY 030 plakalı salon araçla İsmet İnönü Bulvarı’na tehlikeli ve dikkatsizce giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol içerisinde kontrolsüzce savruldu ve yolun solunda park halinde bulunan Varol Savan (E-35) sorumluluğundaki JT 861 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tehlikeli sürüş ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.