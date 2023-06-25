Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde Girne ilçesinde kurulan 157 sandıkta oy sayımı tamamlandı.

46 bin 842 kayıtlı seçmenden 12 bin 831’inin oy kullandığı Girne’de 12 bin 831 oy geçerli, 463’si geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 28.38 oldu.

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

Sami Özuslu (CTP) yüzde 48.06

Ali Başman (UBP) yüzde 34.15

Figen Yaman Lesinger (YDP) yüzde 6.51

Serhan Aktunç (DP) yüzde 4.83

Talip Sancar (Bağımsız) yüzde 1.84

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) yüzde 1.13

Tacan Reynar (TDP) yüzde 0.84

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız) yüzde 0.70

Çetin Sadeli (Bağımsız) yüzde 0.66

Mert Taşkın (Bağımsız) yüzde 0.51

Meriç Erülkü (Bağımsız) yüzde 0.46

Alper Özsakınç (Bağımsız) yüzde 0.24

Nazım Özsever (Bağımsız) yüzde 0.06