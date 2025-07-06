Girne-Değirmenlik Anayolunun 10. ve 11. kilometreleri arasında dün trafik kazası meydana geldi. Kazada, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında, yönetimindeki TZE 042 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyreden Murat Bozkurt (E-45), araç geçilmesi yasak olan yolda önünde seyreden Muhammad Tabraız (E-42) yönetimindeki YL 441 plakalı kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kamyonun sağ arka kısmına sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan TZE 042 plakalı araç o esnada karşıdan gelen ve Caner Sakallılar (E-75) yönetimindeki ER 398 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu Sakallılar kontrol amaçlı kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi.