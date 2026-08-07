Girne - Çamlıbel ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 06.45 sıralarında Geçitköy virajları mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araçlardan birinin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün erkek olduğu açıklandı.

Diğer araç sürücüsüyle aynı araçta yolcu olarak bulunan iki yaralının Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.