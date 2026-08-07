Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, son günlerde yaşanan şiddet ve kriminal olayların toplumda derin kaygı yarattığını belirterek, KKTC’nin güvenlik politikalarını bütüncül bir yaklaşımla yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin uluslararası bir ülke olduğunu belirterek, “Ülkemize gelen herkes bilmelidir ki KKTC bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için eşittir. Kim olursa olsun suç işlediği takdirde hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.” ifadesini kullandı.

Singapur, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre gibi ülkelerde hukuk kurallarının tavizsiz uygulandığını aktaran Akpınar, “İnsanlar, devletin hukuk kurallarını istisnasız uygulayacağını bildikleri için kurallara uymaktadır. Bizim de hedefimiz tam olarak bu olmalıdır.” şeklinde belirtti.

Akpınar, DP’nin “KKTC Güvenli Ada Vizyonu”nu stratejik bir devlet politikası olarak gördüğünü aktararak, toplum güvenliğini tehdit eden suçlarda cezaların artırılmasını, Polis teşkilatının güçlendirilmesini, akıllı güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, turist, öğrenci ve çalışma izinleriyle ülkeye gelenlere yönelik denetim mekanizmalarının modernleştirilmesi önerilerinde bulundu.

Toplum güvenliğini doğrudan ilgilendiren davalarda yargı süreçlerinin hızlandırılması ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini de işaret eden Akpınar, üniversiteler, turizm sektörü, yerel yönetimler ve güvenlik birimleri arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini de belirtti.

Akpınar, ülkeye gelen herkesin kendisini güvende hissetmesi gerektiğini de belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hukukun üstünlüğü tartışılmazdır.” ifadesini kullandı.

Devletin görevinin suçun oluşmasını engelleyecek güçlü hukuk sistemini kurmak, caydırıcılığı sağlamak ve toplumun güven duygusunu korumak olduğunu aktaran Akpınar, “KKTC denildiğinde dünyanın aklına, güvenli yaşam, güçlü hukuk, kaliteli yükseköğretim, sürdürülebilir turizm ve huzurlu bir ada ülkesi gelmelidir.” ifadesini kullandı.