Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, 26–27–28 Aralık tarihlerinde Bellapais Köy Meydanı’nda kurulacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre etkinlikte, stantlar, eğlenceli aktiviteler ve alışveriş olanakları yer alacak.

Etkinliğe katılımı kolaylaştırmak amacıyla Girne Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs servisleri de sağlanacak. 26–28 Aralık tarihleri arasında, Girne Baldöken Otoparkı’ndan Bellapais Festival Alanı’na karşılıklı olarak düzenlenecek servisler sayesinde ziyaretçiler pazara ulaşım sağlayabilecek.